دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى التخلي عما وصفه بـ"الخطاب المتشدد،" لافتا إلى أنه لا يمكن حل المشاكل الحديثة التي يشهدها العالم عبر وسائل ونهج قديمة.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين في منتدى "حزام واحد طريق واحد،" في الصين، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية: ""لن ننسى تلك التهديدات التي تهب بمناطق الصراعات الإقليمية، مناطق التناقضات القديمة، موجود في كثير من الأماكن في أوراسيا، لحل هذه العقد، يجب أولاً التخلي عن الخطاب المتشدد والاتهامات المتبادلة، التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع".

وتابع الرئيس الروسي: "بشكل عام، لا يمكن حل أي مشكلة حديثة من خلال النهج القديم، هناك حاجة [لنهج] جديد، بعيد عن الأفكار النمطية،" مشيرا إلى أن لدية قناعة بأن أوراسيا قادرة على تطوير وتقديم برنامج عمل هادف، بما في ذلك بما يتعلق بالقضايا الأمنية، وتطوير العلاقات بين الدول وغيرها وفقا لتقرير الوكالة الروسية.