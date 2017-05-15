دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت السلطات في كوريا الشمالية، الاثنين، إن الصاروخ الذي أطلق في التجربة التي جرت الأحد قادر على حمل رأس نووي كبير، وعبور مسافات كبيرة.

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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف بنفسه على هذه التجربة التي شهدت إطلاق صاروخ من طراز "هوانسونغ-12" الذي حلق على ارتفاع 1312 ميلا (نحو 2111 كيلومترا) وتمكن من قطع مسافة 489 ميلا (نحو 787 كيلومترا)

ويشار إلى أن محللين وخبراء عسكريين وصفوا التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية بأنها الأكثر نجاحا وتمثل تطورا هائلا في مسارها لبناء وتطوير أسلحة باليستية عابرة للقارات، قادرة على حمل رؤوس نووية كبيرة الحجم.

ويذكر أن هذه الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، الأحد، سقط على بعد 100 كيلومتر عن مدينة فلاديفوستوك الروسية والتي تأوي الأسطول الأطلسي الروسي.