دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في البيت الأبيض، في زيارة لمدة يومين لواشنطن.

وبحث الشيخ محمد مع ترامب تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وأشاد الشيخ محمد بمبادرة ترامب لتعزيز علاقات الولايات المتحدة مع شركائها الرئيسيين في المنطقة، حسبما أفاد الحساب الرسمي لأخبار الشيخ محمد بن زايد على موقع "تويتر".

وقال ترامب ترحيباً بالشيخ محمد: "شرف كبير أن يكون معنا الشيخ محمد اليوم، رجل أعرف أنه شخصية خاصة ويحظى باحترام كبير، ويحب دولته، يمكنني أن أخبركم ذلك، وأعتقد أنه يحب الولايات المتحدة، ما أعتقد أنه مهم للغاية."

Mohamed bin Zayed arrives at The White House, greeted by @POTUS, Donald Trump. pic.twitter.com/NT00gjPFe8 — أخبار محمد بن زايد (@MBZNews) May 15, 2017

ويرافق الشيخ محمد بن زايد وفد يضم مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبدالله بن زايد، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".