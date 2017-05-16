واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أظهرت رسالة دعاية جديدة من تنظيم القاعدة أن هذا الأخير يحاول تجديد خطابه باستخدام جيل من عائلة أسامة بن لادن، إذ دعا ابنه، حمزة، إلى مهاجمة اليهود والأمريكيين والغربيين وحتى الروسيين باستخدام أسلوب الذئاب المنفردة.

وتحدث حمزة بن لادن في رسالة صوتية من عشر دقائق، ُنشرت على شكل فيديو أظهر كذلك عدة مقاطع وصور لهجمات إرهابية سابقة، ويعتقد الخبراء أن نجم الابن داخل تنظيم القاعدة في تصاعد، إذ يقول أحد أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي إن حمزة يحاول تقليد والده، بما في ذلك صوته والرسائل التي كان يبثها.

ويتابع المتحدث لشبكتنا أن حمزة يعد نفسه لموقع قيادي في تنظيم القاعدة، وربما قد يحاول توحيد هذه الحركة الجهادية، مضيفا أن حمزة يملك كاريزما، ولديه قدرات على الخطابة في سن جد مبكر، وأنه على أتم الاستعداد للسير في خط الجهاديين.

ويفترض أن يكون حمزة في نهاية العشرينيات من عمره، وهو معروف لجمهور الجهاديين إذ كان يظهر في فيديوهات دعائية لما كان صغيرا، كما قام أمين الظواهري بتقديمه عام 2015 على أنه واحد من أسود القاعدة.

الوثائق التي حصل عليها الجيش الأمريكي في العملية التي شهدت مقتل أسامة بن لادن عام 2011 في باكستان، أظهرت أن أسامة يرغب في انضمام ابنه حمزة إليه، وفق مسؤول في شؤون الإرهاب، غير أنه في تلك اللحظة، لم يكن الاثنين مجتمعين، فيما قتل شقيق حمزة، خالد، مع والده في العملية.

ويقول بيتر بيرغن، خبير في شؤون الإرهاب، إن حمزة يسير في اتجاه أن يكون وجها جديدا لتنظيم القاعدة. ويأتي اسمه في فترة تراجعت فيها أخبار تنظيم القاعدة، رغم استمرار تنظيمه ووجوده، بسبب الفظاعات التي يرتكبها تنظيم "داعش"، والمنافسة الواقعة بين التنظيمين في الاستقطاب.