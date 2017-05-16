دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— باتت الجزائر رئيسة آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول) بعد انتخابها من لدن الجمعية العامة لهذه الآلية في دورتها الأولى، خلال أشغال احتضنتها الجزائر العاصمة من 14 إلى 16 ماي/أيار، وفق تصريحات أدلى لها مفوّض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، للصحافة.

وتصل مدة رئاسة الجزائر للشرطة الإفريقية لسنتين قبل انتخاب دولة أخرى أم الاستمرار الجزائر لولاية ثانية، وجرى انتخاب أوغندا ونيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى في مناصب نواب الجزائر، بينما توّلت زامبيا منصب الدولة المقرّر، وقد حضر اللقاء الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد علي كومان.

ولم يكن انتخاب الجزائر في هذا المنصب مفاجئا، إذ دشنت الجزائر نهاية عام 2015 مقرّ الأفريبول في العاصمة، وهو المقرّ الدائم لهذه الهيئة التي جرى إنشاؤها لأجل تقوية التعاون بين الشرطة الإفريقية وتبادل الخبرات وتحسين فعالية الوحدات الأمنية وفق تصريحات رسمية.

وبانتخاب الجزائر في هذا المنصب، سيترأس عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني الجزائر، رئاسة الأفريبول. وتحتفظ الشرطة الجزائرية بعلاقات قوية مع نظيراتها في مجموعة من البلدان الإفريقية، ومن ذلك توليها عملية وضع كاميرات المراقبة في شوارع أوغندا.

وجرى خلال اللقاء تكريم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، "عرفانا بالتزامه بدعم تجسيد آلية التعاون بين الشرطة الإفريقية" وفق معلومات نقلتها وكالة الأنباء المحلية، وقد تسلّم التكريم نيابة عنه، الوزير الأول عبد المالك سلال.