نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشفت مصادر مطلعة على ما جرى خلال زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير كشف معلومات سرية وحساسة.

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وكانت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، أول من نشر الخبر، في حين قال مصدران لـCNN إن المعلومات التي تم كشفها لم توضح مصدرها إلا أن الروس بإمكانهم اكتشاف ذلك بالاستناد على طبيعة هذه المعلومات المصنفة بالاستخباراتية السرية.

وبين المصدران أن هذه المعلومات لها علاقة بـ"برامج الولوج الخاص" أو ما يُعرف اختصارا بـ"SAP" التي تضم أكثر المعلومات الاستخباراتية حساسية وهي محمية بقدرات اطلاع محدودة جدا في البروتوكولات الأمنية.

من جهته رد ماكماستر، مستشار شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض إن القصة التي نشرتها صحيفة الواشنطن بوست "غير صحيحة،" قائلا في مؤتمر صحفي: "الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية تناولا العديد من الأمور بما فيها التهديدات المشتركة لبلدينا بما فيها المخاطر التي تهدد الملاحة الجوية، ولم يتم نقاش أي من الأمور الاستخباراتية أو السرية في أي وقت من الأوقات."