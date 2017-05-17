نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ليون بانيتا، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" إن روسيا لديها قدرة وإمكانيات لتحديد ومعرفة مصادر المعلومات الاستخباراتية السرية التي كشفها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

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جاء ذلك في مقابلة مع الزميلة كريستيان آمانبور لـCNN حيث قال: "إن ذلك يضع حياة تلك المصادر في خطر، لأن من الصعب جدا تحديد مكان هذه المصادر باعتبار أنهم في مراكز حساسة للغاية وبالتأكيد الأشخاص الذين يتم التجسس عليهم لا يعلمون من هذه المصادر وما هو دورها، ولذلك عليك أن تحافظ على أمن تلك المصادر والمعلومات الاستخباراتية بصورة كبيرة."

وتابع قائلا: "عندما قدم الرئيس ترامب هذه المعلومات فلا يوجد مجال للشك بأن الروس قادرون على تحديد كيف تمكنت هذه المعلومات من الوصول إلى أمريكا، وعندما يحصل ذلك عندها توضع حياة أشخاص في خطر كنتيجة لما فعله الرئيس."

ويذكر أن مصدران مطلعان على ما جرى خلال لقاء ترامب ولافروف، قالا في تصريحات سابقة لـCNN إن هذه المعلومات الاستخباراتية لها علاقة بـ"برامج الولوج الخاص" أو ما يُعرف اختصارا بـ"SAP" التي تضم أكثر المعلومات الاستخباراتية حساسية وهي محمية بقدرات اطلاع محدودة جدا في البروتوكولات الأمنية.

وكان ماكماستر، مستشار شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض إن القصة التي نشرتها صحيفة الواشنطن بوست "غير صحيحة،" قائلا في مؤتمر صحفي: "الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية تناولا العديد من الأمور بما فيها التهديدات المشتركة لبلدينا بما فيها المخاطر التي تهدد الملاحة الجوية، ولم يتم نقاش أي من الأمور الاستخباراتية أو السرية في أي وقت من الأوقات."