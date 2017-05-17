نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال داني ياتوم، الرئيس السابق للاستخبارات الإسرائيلية، إن كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معلومات سرية أمام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في آخر لقاء جمعهما في البيت الابيض "مزعج وقد يتسبب بخطر كبير."

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وتابع ياتوم في تعليق لـCNN قبل تصريحات مسؤولين أمريكيين وتحديدهم أن مصدر هذه المعلومات الاستخباراتية هي إسرائيل، حيث قال: "العدو بإمكانه وبسهولة التعرف وتحديد مصدر المعلومات الاستخباراتية ومن أين أتت والبدء بالبحث عن العملاء المسؤولين عن ذلك."

وأشار ياتوم الذي شغل منصبه ككبير للجواسيس الإسرائيليين في الفترة ما بين العام 1996 و1998، إن إسرائيل وروسيا تتشاركان المعلومات الاستخباراتية وخصوصا تلك المتعلقة بسوريا، إلا أن علاقة روسيا وإيران تدفع بإسرائيل للتعامل بحذر أكبر مع موسكو، ملقيا الضوء على أن هذه المعلومات التي تم كشفها لم يكن ينبغي على الروس الاطلاع عليها.

ويذكر أن السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، قال في تصريح لـCNN: "إن إسرائيل لديها الثقة الكاملة في علاقات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتتطلع إلى تعميق هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة تحت رئاسة، دونالد ترامب."