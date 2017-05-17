نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشف مسؤولون ودبلوماسيون أمريكيون أن المخابرات الإسرائيلية هي مصدر بعض المعلومات التي كشفها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في البيت الأبيض.

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وبينت المصادر في تصريحات خاصة لـCNN أن الرئيس الأمريكي شارك نعلومات حول قدرات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" على صنع القنابل وإخفائها.

وفي الوقت الذي لم يعلق البيت الأبيض على هذه التصريحات، قال السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر: "إن إسرائيل لديها الثقة الكاملة في علاقات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتتطلع إلى تعميق هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة تحت رئاسة، دونالد ترامب."

ويذكر أن ماكماستر، مستشار شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض قال في تصريحات سابقة إن القصة التي نشرتها صحيفة الواشنطن بوست "غير صحيحة،" قائلا في مؤتمر صحفي: "الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية تناولا العديد من الأمور بما فيها التهديدات المشتركة لبلدينا بما فيها المخاطر التي تهدد الملاحة الجوية، ولم يتم نقاش أي من الأمور الاستخباراتية أو السرية في أي وقت من الأوقات."