دبي، الإمارات العبرية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الدول الإسلامية تستطيع "الاعتماد بشكل كامل" على دعم روسيا لها، وإن موسكو مستعدة لتعزيز التعاون معها في مجالات مكافحة الإرهاب والتعامل مع الصراعات.
وأضاف في رسالة نُشرت على موقع الرئاسة، الأربعاء: "يواجه عدد كبير من الدول الإسلامية اليوم تحديات خطيرة منها تصاعد الإرهاب والتطرف العدواني، والتفاقم الحاد للتناقضات العرقية والطائفية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية،" حسبما نقلت "RT" الروسية المملوكة للدولة.
وتابع بوتين: "أود التأكيد على أن العالم الإسلامي يستطيع الاعتماد بشكل كامل على دعم روسيا ومساندتها. إننا على استعداد لتطوير التعاون مع الشركاء الإقليميين في مكافحة الإرهاب والبحث عن سبل لتسوية الأزمات بطرق سلمية."
واستطرد الرئيس الورسي: "إنني على ثقة بأن جهودنا المشتركة قادرة على الإسهام بقسط كبير في بناء نظام عالمي عادل وديمقراطي، يخلو من كل أشكال التعصب والتمييز وفرض الإرادة بالقوة."
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