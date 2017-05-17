موسكو، روسيا (CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن روسيا على استعداد لتقديم نسخة من لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والذي أثار زوبعة من الجدل في واشنطن إثر التقارير التي تفيد بأن ترامب كشف للوفد الروسي معلومات استخباراتية سرية.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي عقده في سوتشي، أن موسكو يمكنها إرسال سجلاتها للقاء إلى الكونغرس الأمريكي.

وقد يؤدي تدخل بوتين إلى الضغط على البيت الأبيض لتقديم نصه الخاص بالاجتماع. وطلبت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بالفعل تقديم إحاطة حول ما قيل خلال الاجتماع من قبل أعضاء إدارة ترامب الذين حضروا اللقاء.

وتعرضت إدارة ترامب لانتقادات لاذعة بسبب الاجتماع الذي جمع ترامب بلافروف والسفير الروسي، سيرغي كيسلياك، الأسبوع الماضي، والذي كشف خلاله عن معلومات أمنية قال مصدران لـCNN إنها "سرية."

ونفى بوتين أن ترامب شارك بمعلومات استخباراتية في الاجتماع، واصفاً التقارير الإعلامية حول القضية بأنها حالة "انفصام سياسي"، مؤكداً أن روسيا "على استعداد لشرح وجهة نظرها للكونغرس الأمريكي إذا لزم الأمر."

وقال ترامب في تغريدات على صفحته على موقع "تويتر"، الثلاثاء، إنه تحدث مع مسؤولين روس عن الإرهاب وأمن الطيران، ولكنه لم يؤكد أو ينف ما إذا كانت المعلومات سرية.

ودافع ترامب عن إجراءاته، قائلاً إنه يملك الحق بمشاركة المعلومات الأمنية باعتباره رئيس الدولة.