دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--- وجهت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي دعوة للرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، لأجل الإدلاء بشهادته أمامها، كما طلبت منه نسخا من مذكرات محادثاته مع الرئيس دونالد ترامب، لاستخدمها في تحقيق يجريه المجلس حول ابتزاز مفترض قد يكون وقع لمستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين من طرف روسيا، وفق ما أكده مارك وارنر، مسؤول من اللجنة، لشبكتنا.

ولم يؤكد وارنر إن كان كومي سيقبل دعوة اللجنة التي جرى إرسالها اليوم الأربعاء، لكنه بدا واثقا أنه سيحضر، متحدثا عن اعتقاده بأن الفرصة ستتوفر للشعب الأمريكي لأجل الاستماع إلى كومي. وقد أكدت اللجنة في وقت لاحق هذه الدعوة، داعية من كومي تمثيل رئيس المكتب الحالي للحديث حول أيّ تواصل جرى بينه وبين مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة العدل يمكن أن يساعد في التحقيق حول مايكل فلين وروسيا.

كما طلبت اللجنة من مكتب التحقيقات الفيدرالي وثائق تخص الموضوع ذاته بعد ساعات من نشر جريدة نيويرك تايمز مذكرة موقعة من كومي تقول إن ترامب طلب منه إنهاء تحقيقاته حول مايكل فلين، الذي قدم استقالته من منصبه على خلفية فضيحة سياسية تتعلق باتهامه بـ"تضليل" الإدارة الجديدة حول علاقته واتصالاته بالسفير الروسي في واشنطن وإمكانية أن يكون قد عرّض نفسه للابتزاز الروسي.

وفيما تحاشى ترامب الرد على الأسئلة حول مذكرة جيمس كومي في خطاب له بأكاديمية حراس السواحل، خلال حفل تخرجهم السنوي، تحدث الرئيس الأمريكي مطولا حول "هجوم" الإعلام عليه، داعيا الخريجين إلى إنزال الرأس والقتال عندما لا تسير الأمور بشكل عادل.

وقال ترامب: "لا يوجد أيّ سياسي في التاريخ، وأقول هذا بكل يقين، عومل بشكل أسوأ أو غير عادل من طرف الإعلام كما جرى لي. لكن لا يجب أن تسمحوا لهم بأن يحبطونكم، لا يجب عليكم أن تتركوا الانتقادات تخرجكم من طريق أحلامكم"، مضيفا: "لا تستلموا ولا تعودوا للوراء أوتتوقفوا عن القيام بما ترونه صوابا".