احتجاجات عنيفة في واشنطن بعد لقاء ترامب مع أردوغان

عنف في واشنطن بعد لقاء ترامب مع أردوغان

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و33 دقيقة.
أمريكاالبيت الأبيضدونالد ترامبتركيارجب طيب أردوغان
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قام بعض المحتجين بأعمال عنف خارج مكان إقامة السفير التركي في العاصمة واشنطن مما أدى لوقوع جرحى في مكان الحادثة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تحولت احتجاجات إلى أعمال عنف بعد ساعات قليلة من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

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