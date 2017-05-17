واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تحولت احتجاجات إلى أعمال عنف بعد ساعات قليلة من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.