واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تحولت احتجاجات إلى أعمال عنف بعد ساعات قليلة من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
احتجاجات عنيفة في واشنطن بعد لقاء ترامب مع أردوغان
عنف في واشنطن بعد لقاء ترامب مع أردوغان
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و33 دقيقة.
0:50
قام بعض المحتجين بأعمال عنف خارج مكان إقامة السفير التركي في العاصمة واشنطن مما أدى لوقوع جرحى في مكان الحادثة
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.