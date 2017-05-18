واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طالب السيناتور الجمهوري الأمريكي، جون ماكين، الخميس، بطرد السفير التركي من الولايات المتحدة، وسط تصاعد الغضب من الضرب المبرح الذي تلقته مجموعة من المحتجين في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في البيت الأبيض.

وقال ماكين للصحفيين: "علينا طرد السفير التركي خارج الدولة، وعلينا التعرف على الأشخاص الذي ارتكبوا هذه الأفعال غير القانونية بضرب الناس ومحاكمتهم."

وأكدت كل من وزارة الخارجية الأمريكية ومصادر في وكالات إنفاذ القانون أن مسؤولي أمن أتراك شاركوا في الاعتداء على محتجين، الثلاثاء الماضي، كانوا يتظاهرون ضد أردوغان أمام مقر السفير التركي في أمريكا، سردار قليج.

العراك الدامي تسبب في إصابة تسعة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، وظهر عناصر أمن أتراك يخرجون من مقر السفير، ثم يتراجعون إلى أراضي المقر، حسبما أفاد مسؤول من وكالات إنفاذ القانون، مضيفاً أن السيناريو تكرر عدة مرات.

وأخبرت وزارة الخارجية الأمريكية CNN أنها "تعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية حول الواقعة،" ورفضت التعليق بأكثر من ذلك حول مجريات التحقيق.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن الأتراك الذين كانوا ضمن تلك الواقعة، كان بعضهم من عناصر أمن السفارة التركية والبعض الآخر من فريق حراس أردوغان.