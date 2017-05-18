نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكدت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، الخميس، مقتل شخص وإصابة 19 آخرين على الأقل، إثر اصطدام سيارة بمجموعة من المارة في ميدان "تايمز سكوير".

وقال مسؤول من شرطة المدينة لـCNN إن السلطات تحقق في الواقعة باعتبارها "حادثة" بناءً على المعلومات الأولية المتوفرة. كما احتجزت السلطات سائق السيارة، وذكرت أنه لديه سجل من القيادة في حالة سُكر.

وتظهر الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، سقوط عدد من المصابين، والسيارة منقلبة على جانبها، وتجمعت الحشود حول الموقع في قلب هذا المحور السياحي المزدحم في المدينة.

ويُذكر أن حاكم نيويورك، أندرو كومو، وعمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، في طريقهما إلى مكان الواقعة. كما قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، شون سبايسر، إن الرئيس دونالد ترامب على علم بالحادث وسيتم إبلاغه بالمستجدات.