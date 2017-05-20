الرباط (CNN)— نشرت بوابة التشغيل العمومي، التابعة للحكومة المغربية، إعلانات لعشرات مناصب العمل في إقليم الحسيمة دفعة واحدة، تزامنا مع حراك شعبي واسع تعرفه المنطقة، شهد تظاهرة واسعة يوم الخميس الماضي، كان غرضها التأكيد على ضرورة تحقيق المطالب الاقتصادية والحقوقية والثقافية التي يرفعها منذ مدة نشطاء الحراك.

وعاين زوار موقع التشغيل العمومي، منذ أمس الجمعة 19 ماي/أيار 2017، نشر ما يقارب مئتي إعلان منصب في الوظيفة العمومية بإقليم الحسيمة، تتنوع حسب التخصصات المهنية وحسب الدبلومات والشواهد المحصل عليها، وهو رقم مرّشح للارتفاع لطبيعة الوعود الحكومية التي جاءت على لسان وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت.

وحسب المعطيات المنشورة في الموقع، فهناك عروض عمل موجهة لحوالي 15 شخصا دفعة واحدة في العمل نفسه، ومن ذلك مثال توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة، أي السلم العاشر، الذي يتراوح أجره الشهري بين 5000 و6000 درهم (500 و600 دولار)، في المجلس الإقليمي بالحسيمة، ووضع المجلس يوم 12 من يونيو/حزيران القادم موعدا لإجراء الامتحان.

ولا تتوقف هذه المناصب في مركز مدينة الحسيمة، بل تشمل عددا من نواحي الإقليم، كجماعات بني بوفراح، وأجدير، وسيدي بوزينب، وبني عمارت، وبني جميل.

ويعدّ توفير مناصب عمل أحد أبرز المطالب التي رفعها حراك الحسيمة الذي بدأ منذ مصرع بائع أسماك في شاحنة نفايات، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستمرت الاحتجاجات بشكل متقطع منذ ذلك التاريخ، زاد منها اتهامات من الأغلبية لبعض نشطاء الحراك بالتمويل الخارجي ومحاولة المس بالوحدة الترابية للمغرب، قبل أن تتراجع عنها إثر انتقادات واسعة.