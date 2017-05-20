طهران، إيران (CNN)— يتقدم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الساعي لفترة ولاية ثانية، على منافسه إبراهيم رئيسي، بعد فرز 25 مليون صوت للآن، وفقا لما نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، الذي أشار لنيل روحاني 14.6 مليون صوت مقابل 10.1 مليون صوت لرئيسي.

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وأظهرت تقارير إيرانية غير نهائية، إلى مشاركة 40 مليون إيراني في الانتخابات لاختيار رئيسهم المقبل، في نسبة تصل إلى 70 في المائة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

وبين تقرير الوكالة أن "لم تعلن اي جهة رسمية ايرانية عن نسبة دقيقة حول مشاركة الناخبين الايرانيين، حيث سيتم الاعلان رسميا عن النسبة الدقيقة قريبا، والنسب الموجودة حتى اللحظة على الشكل التالي: طهران: 5 مليون و 740 الف و 315 صوت، واصفهان: مليون و 116 الف و 189 صوت."

وتابع التقرير: "خراسان رضوي: 3 مليون و 329 الف و 596 صوت، خوزستان: 2 مليون و 147 الف و 139 صوت، فارس: 2 مليون 442 الف و 678 صوت، سيستان و بلوشستان: 1 مليون 95 الف 673 صوت."