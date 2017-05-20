مصدر: البيت الأبيض يبحث إجراءات عزل الرئيس من منصبه

مصدر: البيت الأبيض يبحث إجراءات عزل الرئيس

العالم
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
أمريكادونالد ترامبالبيت الأبيضالكونغرس الأمريكيروسيا
1:26

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أخبرت مصادر شبكة CNN بأن البيت الأبيض بدأ البحث بإجراءات تتعلق بتنفيذ قرار عزل الرئيس من منصبه.

أمريكادونالد ترامبالبيت الأبيضالكونغرس الأمريكيروسيا