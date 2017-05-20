مصدر: البيت الأبيض يبحث إجراءات عزل الرئيس من منصبه
مصدر: البيت الأبيض يبحث إجراءات عزل الرئيس
العالم
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
1:26
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أخبرت مصادر شبكة CNN بأن البيت الأبيض بدأ البحث بإجراءات تتعلق بتنفيذ قرار عزل الرئيس من منصبه.
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