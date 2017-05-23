دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مدينة مانشستر البريطانية وأدى إلى مقتل 22 شخصا وجرح قرابة 60، واعدا بتنفيذ المزيد من الهجمات.

وجاء في البيان أن "جنديا من جنود الخلافة" تمكن من وضع عبوات ناسفة وسط تجمعات في مدينة مانشستر وتفجيرها في مبنى "أرينا" للحفلات التي وصفها بالبيان بأنها "ماجنة". وهدد البيان بأن القادم "أشد وأنكى" واضعا العملية في سياق الرد على بريطانيا وعملياتها في "ديار المسلمين" وفق تعبيره.

البيان الذي لا يمكن لـCNN تأكيد صحته نُشر على حساب التنظيم بموقع "تيليغرام"، ولم يُشر إلى اسم منفذ الهجوم كما لم يحمل صورة له أو المزيد من التفاصيل حول طريقة التنفيذ.

يشار إلى أن السلطات البريطانية أكدت توقيف شاب يبلغ من العمر 23 عاما على خلفية الهجوم الذي وقع خلال حفلة موسيقية احتشد الآلاف لحضورها في المدينة، علما أن الشرطة البريطانية رجحت وجود عمل انتحاري.