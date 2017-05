لندن (CNN)— قُتل 19 شخصا على الأقل وجرح حوالي 50 آخرين في انفجار بقاعة للحفلات الغنائية بمدينة مانشستر، شمال بريطانيا، حيث كانت مغنية البوب الأمريكية أريانا غراندي تؤدي عرضا لها، وفق ما أعلنته الشرطة.

وقالت شرطة المدينة في تصريح على صفحتها بفيسبوك إن مصالح المستعجلات تقوم حاليا بالتدخل بعد تقارير عن انفجار في قاعة مانشستر أرينا، مطالبة من جميع المارة تجنب المرور بالمنطقة.

وأشارت الشرطة في تحديث لها على تويتر إلى أنها تتعامل مع ما وقع على أساس أنه حادث إرهابي حتى إشعار آخر، متابعة أن الحادث وقع خارج القاعة في مكان عمومي، عندما كان الحاضرون في الحفل يغادرون.

ووقع الانفجار خلال الساعة العاشرة و35 دقيقة ليلا، وكانت القاعة تحتضن ما يصل إلى 20 ألف متفرج. وقال مسؤولون لشبكتنا إن الشرطة تبحث إمكانية أن يكون انتحاري قد قام بتفجير نفسه خلال حفل المغنية.

