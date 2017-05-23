لندن (CNN)— قُتل 19 شخصا على الأقل وجرح حوالي 50 آخرين في انفجار بقاعة للحفلات الغنائية بمدينة مانشستر، شمال بريطانيا، حيث كانت مغنية البوب الأمريكية أريانا غراندي تؤدي عرضا لها، وفق ما أعلنته الشرطة.

وقالت شرطة المدينة في تصريح على صفحتها بفيسبوك إن مصالح المستعجلات تقوم حاليا بالتدخل بعد تقارير عن انفجار في قاعة مانشستر أرينا، مطالبة من جميع المارة تجنب المرور بالمنطقة.

وأشارت الشرطة في تحديث لها على تويتر إلى أنها تتعامل مع ما وقع على أساس أنه حادث إرهابي حتى إشعار آخر، متابعة أن الحادث وقع خارج القاعة في مكان عمومي، عندما كان الحاضرون في الحفل يغادرون.

ووقع الانفجار خلال الساعة العاشرة و35 دقيقة ليلا، وكانت القاعة تحتضن ما يصل إلى 20 ألف متفرج. وقال مسؤولون لشبكتنا إن الشرطة تبحث إمكانية أن يكون انتحاري قد قام بتفجير نفسه خلال حفل المغنية.

I never ment to record this but this is me leaving ariana grande #DangerousWomantour #ManchesterArena hope everyone is safe and got out pic.twitter.com/TLu73UBl0x — Rhianna burke (@RhiannaBurke) May 22, 2017

وجاء تنبيه الشرطة بعد تقارير عن وقوع انفجارين خلال الحفل الغنائي الذي حضره جمهور مكون في غالبيته من الشباب لحضور أول حفل تحييه المغنية في بريطانيا، خلال جولة ستقودها لمناطق أخرى من البلاد ثم بلدان أوربية وأمريكية.

وقال شاهد عيان لشبكتنا إنه سمع انفجارا عندما كان الحفل في نهايته، ورأى دخانا في الممر الرئيسي لقاعة الحفلات، مضيفا أن الانفجار كان كبيرا، وأن جميع الحاضرين بدأوا بالصراخ والهرب، متحدثا عن وقوع ضجة واسعة.

وقال شاهدة عيان أخرى لشبكتنا إنها رأت ما بين 20 و30 جثة في مبعثرة في القاعة عندما كانت تحاول الهرب، وإنها كانت متأكدة أن عددا منها تعود لأشخاص فقدوا حياتهم على الفور.