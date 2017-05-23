لندن، بريطانيا (CNN)-- كشف قائد شرطة مانشستر الكبرى، إيان هوبكنز، الثلاثاء، هوية منفذ هجوم التفجير الذي وقع وسط حشود من الناس التي كانت تغادر حفلاً موسيقياً للمغنية الأمريكية، أريانا غراندي، في مانشستر بإنجلترا، ما تسبب بإسقاط عشرات الضحايا، مساء الاثنين.

إذ قال هوبكنز إن منفذ الهجوم يُدعى سلمان عبيدي، وكان يبلغ من العمر 22 عاماً، مضيفاً أن الطبيب الشرعي لم يؤكد ذلك رسمياً.

ووفقاً لسجلات عامة حصلت CNN عليها، كانت مداهمة الشرطة التي استخدمت فيها تفجيراً محدوداً لدخول إحدى المواقع، في منزل سلمان عبيدي.

وقال مسؤول بريطاني في مكافحة الإرهاب لـCNN إن السلطات لم تكتشف بعد أي أدلة تشير إلى وجود صلات لعبيدي مع جماعة إرهابية معروفة.

وأضاف المسؤول أن لم يتم بعد تحديد مدى تعقيد العبوة الناسفة أو المواد الكيماوية المتفجرة المستخدمة في التفجير، الذي أسقط ما لا يقل عن 22 قتيلاً و59 جريحاً، وهو يعد الهجوم الأكثر دموية في بريطانيا منذ تفجيرات لندن في 2005.

ويُذكر أن تنظيم "داعش" زعم مسؤولية الهجوم، ولكنه لم يعرض أي أدلة تثبت ذلك.