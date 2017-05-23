واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشف عدد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين أن الرئيس دونالد ترامب اتصل باثنين من كبار مسؤوليه الأمنيين في أجهزة المخابرات طالبا منهم الخروج علنا ونفي وجود أي دليل على ارتباط حملته الانتخابية الرئاسية عام 2016 بالحكومة الروسية، وذلك في أحدث تطور على صعيد الملف المحرج للبيت الأبيض حول طبيعة العلاقة مع موسكو.

وأكد المسؤولون الذين تحدثوا لـCNN أن ترامب وجّه طلبه إلى مدير جهاز الاستخبارات القومية، دان كوتس، وكذلك مدير وكالة الأمن القومي، الأميرال مايكل روجرز، وذلك بعدما كشف زميلهما السابق مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI، المعزول جيمس كومي، أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بـ20 مارس/آذار الماضي عن وجود تحقيقات داخل FBI تتعلق بصلات محتملة قد تكون أثّرت على انتخابات عام 2016.

وبحسب ما ذكره المسؤولون الذين طلبوا من CNN عدم ذكر أسمائهم، فإن كوتس وروجرز رفضا طلب ترامب للإدلاء بتلك التصريحات وبديا "غير مرتاحين لطبيعة الطلب."

من جانبه، قال ناطق باسم البيت الأبيض طلب عدم ذكر اسمه، إن الإدارة الأمريكية "ترفض تأكيد أو نفي مزاعم مستندة إلى تسريبات غير قانونية من مصادر مجهولة" مضيفا أن الرئيس ترامب: "سيواصل التركيز على جدول أعماله الذي انتخب على أساسه لتحقيق مصالح الشعب الأمريكي."

وقد نفى ترامب مرارا صحة التسريبات حول وجود علاقة مخالفة للقانون بين حملته الانتخابية وروسيا، كما تمسك برفض التحقيق في تلك المزاعم.