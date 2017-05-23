لندن (CNN)— أكد مصدر أمني أمريكي صحة التقديرات الأولية للشرطة البريطانية حول إمكانية وقوف انتحاري خلف عملية التفجير في الحفل الموسيقي بمانشستر ليل الأحد، والتي أدت إلى مقتل 22 شخصا وجرح 60 على الأقل، وذلك بعدما قالت الشرطة البريطانية إنها تعرفت على مشتبه به ربما يكون مسؤولا عن العملية.
شاهد.. لحظات الرعب الأولى بعد انفجار مانشستر
شاهد.. لحظات الرعب الأولى بعد انفجار مانشستر
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و33 دقيقة.
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هذه هي اللحظات الأولى بعد انفجار في حفل أريانا غرانديه في مدينة مانشستر البريطانية.
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