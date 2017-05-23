مصادر لـCNN: منفذ هجوم مانشستر قضى 3 أسابيع في ليبيا قبل التفجير.. واعتقال شقيقه في طرابلس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت مصادر أمريكية مسؤولة، لـCNN، الأربعاء، أن منفذ هجوم مدينة مانشستر سلمان العبيدي عاد إلى المملكة المتحدة قبل أيام قليلة من تنفيذ التفجير وذلك بعد قضاء حوالي 3 أسابيع في ليبيا.

وقالت مصادر بالقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تشاركت هذه المعلومة ولديها "ثقة كبيرة" في أنها صحيحة. وأضافت المصادر أن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا التي تشرف على أي عملية للجيش الأمريكي في ليبيا تحاول معرفة مزيد من التفاصيل عن رحلة العبيدي إلى ليبيا.

وتابعت المصادر بالقول إن أجهز الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا تحاول معرفة ما إذا كان العبيدي قد تواصل مع عناصر من تنظيم "داعش" في ليبيا أو عناصر من تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي".

في غضون ذلك، أعلنت ميليشيا "قوة الردع الخاصة" عن اعتقال هاشم العبيدي شقيق منفذ هجوم مانشستر، قائلة، في بيان، إن هاشم كان يخطط لتنفيذ "هجوم إرهابي" في طرابلس، وإنه وشقيقه ينتميان لتنظيم "داعش". وأضافت أن هاشم أقر بأنه كان على علم بخطة هجوم مانشستر وغادر بريطانيا في 16 أبريل/ نيسان الماضي، لكن لم يتسن لـCNN التحقق بشكل مستقل مما نسبته قوة الردع الخاصة لهاشم العبيدي.