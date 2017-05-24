الجزائر (CNN)— عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عبد المجيد تبون في منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء) في الحكومة الجزائرية الجديدة، خلفا لعبد المالك سلال، وفق ما أكده به بيان لرئاسة الجمهورية.

ويعد تبون أحد أبرز رجالات النظام الجزائري، فقد تبوّأ منصب وزير السكن و العمران والمدينة، وكذا المكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة في الحكومة السابقة، وقد سبق له أن شارك في عدة حكومات جزائرية، إذ كان وزيرا منتدبا بالجماعات المحلية عامي 1991 و1992، كما عين وزير السكن والعمران عام 1999، ووزيرا للاتصال عام 2000.

وعاد لوزارة السكن والعمران عامي 2001 و2002، وهو نفس المنصب الذي تبوّأه منذ عام 2012، قبل أن يتم تعيينه مكلفا بمهام وزير التجارة بالنيابة بداية هذا العام مكان بختي بلعايب الذي غادر الوزارة لظروف صحية. وقد تخرج تبون في المدرسة الوطنية للإدارة، اختصاص ــ اقتصاد ومالية، وهو من مواليد عام 1945.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أنه "عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية و تنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني، فقد قدم الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".

وأتى هذا التعيين وفق المادة 91 من الفقرة الخامسة من الدستور، وهي المادة التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في تعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وقد أشار البيان أن بوتفليقة كلّف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة.