(CNN)— بعد هجوم مانشستر الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 60، حضرت سيدة اليهودية برفقة رجل مسلم إلى موقع الهجوم للصلاة معا على أرواح الضحايا.
مسلم ويهودية يصليان معا على أرواح ضحايا مانشستر
مسلم ويهودية يصليان على أرواح ضحايا مانشستر
العالم
آخر تحديث الخميس, 25 مايو/أيار 2017; 11:36 (GMT +0400).
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هذا اللحظة الجامعة للأديان حصلت على اهتمام واسع وعكست روح المدينة
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