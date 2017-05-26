بعد هجوم مانشستر.. هذا ما كتب على قنابل سلاح الجو البريطاني بغارات داعش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر عبارات كتبت على قنابل محملة على مقاتلات تابعة لسلاح الجو البريطاني، قبيل شن غارات تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" في سوريا.

من هو سلمان عبيدي.. مهاجم مانشستر؟ 0:45

وكتب على الصور التي أكد سلاح الجو البريطاني في رسالة لـCNN صحتها، عبارة "مع الحب من مانشستر" مكتوبة على قنبلة من نوع "هيل فاير" في الوقت الذي لا يمكن لشبكتنا التأكد من تاريخ الصورة أو إن كانت بالفعل تم استخدامها ضد التنظيم في الغارة.

ويشار إلى أن هذا الأمر مألوف لدى الطيارين في ردود فعل على أعمال وهجمات نفذها التنظيم، حيث كتب الطيارون الأردنيون، في فبراير/ شباط 2015، عبارات ضد التنظيم الذي نشر فيديو يظهر إحراق الطيار الأردني، معاذ الكساسبة.