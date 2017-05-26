محلل لـCNN: تحضير مهاجم مانشستر استغرق سنتين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال روبيرت بير، محلل الشؤون الاستخباراتية والأمنية بشبكة CNN إن سلمان عبيدي، منفذ الهجوم الانتحاري في مانشستر لم يتعرض لعملية غسل دماغ بل تطوع لتنفيذ هجومه.

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وأوضح بير قائلا: "هناك بعض المؤشرات على أنه (سلمان عبيدي) تطوع ليصبح انتحاريا، واستغرق الأمر سنتين ليصبح كذلك، وحالما تم تحديد الهدف في بريطانيا، أقدم على ذلك طواعية، فمثل هذا الهجوم بحاجة إلى تدريب على صنع القنابل واختبار مدى التزام الانتحاري وبعدها يُرسل إلى ساحة المعركة."

وأضاف بير: "ما استغربه ويثير قلقي هو مسألة سفره إلى سوريا، فالحدود بين تركيا وسوريا من المفترض أن تكون مغلقة، وبالتأكيد هو (سلمان عبيدي) لم يدخل عبر العراق، لأن ذلك يعني أنه يتوجب عليه العبور عبر خطوط الميليشيات للوصول إلى مناطق داعش المحاطة والمحاصرة بصورة جيدة."

ويشار إلى أن هجوم مانشستر أودى بحياة 22 شخصا وجرح 60 آخرين، ليقوم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش" بتبني هذه العملية في بيان منسوب.