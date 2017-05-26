أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وكان باباديموس يفتح رسالة داخل سيارته في وسط أثينا لكن المظروف كان مفخخا، فيما قالت مصادر طبية بالمستفى التي نقل إليها إن إصابته لا تشكل خطرا على حياته.
إصابة رئيس وزراء اليونان السابق إثر انفجار مظروف مفخخ
إصابة باباديموس إثر انفجار مظروف مفخخ
العالم
آخر تحديث الجمعة, 26 مايو/أيار 2017; 12:13 (GMT +0400).
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أعلنت الشرطة اليونانية، الخميس، إصابة رئيس الوزراء السابق لوكاس باباديموس، إثر انفجار مظروف مفخخ.
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