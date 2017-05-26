إصابة رئيس وزراء اليونان السابق إثر انفجار مظروف مفخخ

إصابة باباديموس إثر انفجار مظروف مفخخ

العالم
آخر تحديث الجمعة, 26 مايو/أيار 2017; 12:13 (GMT +0400).
اليونانحوادثتفجير
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أعلنت الشرطة اليونانية، الخميس، إصابة رئيس الوزراء السابق لوكاس باباديموس، إثر انفجار مظروف مفخخ.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وكان باباديموس يفتح رسالة داخل سيارته في وسط أثينا لكن المظروف كان مفخخا، فيما قالت مصادر طبية بالمستفى التي نقل إليها إن إصابته لا تشكل خطرا على حياته.

اليونانحوادثتفجير