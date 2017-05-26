إصابة رئيس وزراء اليونان السابق إثر انفجار مظروف مفخخ

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وكان باباديموس يفتح رسالة داخل سيارته في وسط أثينا لكن المظروف كان مفخخا، فيما قالت مصادر طبية بالمستفى التي نقل إليها إن إصابته لا تشكل خطرا على حياته.