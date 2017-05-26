نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع جانبا رئيس وزراء الجبل الأسود (مونتينيغرو)، بينما كان يحضر قمة الناتو المنعقدة في العاصمة البلجيكية، بروكسل.
هل دفع ترامب رئيس وزراء جانبا ليكون في المقدمة؟
هل دفع ترامب رئيس وزراء جانبا ليكون بالمقدمة؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و22 دقيقة.
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بعد أن تحدث في قمة الناتو لزعماء العالم، قام الرئيس ترامب بدفع رئيس وزراء الجبل الأسود جانبا، وتحرك إلى مقدمة المجموعة
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