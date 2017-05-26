هل دفع ترامب رئيس وزراء جانبا ليكون في المقدمة؟

هل دفع ترامب رئيس وزراء جانبا ليكون بالمقدمة؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و22 دقيقة.
حلف الناتودونالد ترامبأوروباأمريكاتويتر
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بعد أن تحدث في قمة الناتو لزعماء العالم، قام الرئيس ترامب بدفع رئيس وزراء الجبل الأسود جانبا، وتحرك إلى مقدمة المجموعة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع جانبا رئيس وزراء الجبل الأسود (مونتينيغرو)، بينما كان يحضر قمة الناتو المنعقدة في العاصمة البلجيكية، بروكسل.

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