مصدر لـCNN: صهر ترامب بحث إقامة قناة اتصال سرية مع روسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد مصدر أمريكي مطلع، لـCNN، السبت، أن جاريد كوشنر زوج إيفانكا ترامب وأحد مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش إقامة قناة اتصال سرية مع روسيا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وقال المصدر إن صهر ترامب ناقش مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيزلياك، في ديسمبر الماضي، إقامة قناة اتصال سرية بين فريق ترامب الانتقالي وروسيا لبحث العمليات العسكرية في سوريا وشؤون أخرى، ولكن المصدر لم يوضح من اقترح الفكرة.

وأضاف المصدر أنه لم يتم إقامة قناة الاتصال هذه، وتابع بالقول إنها كانت ستسمح لكوشنر ومستشار الأمن القومي الذي استقال مايكل فلين بالتحدث بشكل سري مع مسؤولين عسكريين روس. وجاءت تصريحات المصدر لـCNN، ردا على استفسارات حول تقرير لصحيفة "واشنطن بوسن" التي كشفت الخبر أولا.

وذكرت واشنطن بوست أن السفير الروسي أبلغ رؤسائه بأن كوشنر هو من اقترح إقامة قناة الاتصال السرية، وأن فلين كان حاضرا في الاجتماع بين كوشنر وكيزلياك. وأضافت الصحيفة أن السفير الروسي أبلغ موسكو بأن كوشنر يريد استخدام أنظمة اتصال روسية لإنشاء قناة اتصال سرية آمنة بين فريق ترامب الانتقالي والكرملين.

ورفض مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ريموند ماكماستر، ومدير المجلس الاقتصادي القومي غاري كوهن، السبت، التعليق على قصة كوشنر، بينما يجري الكونغرس ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقات حول وجود اتصالات بين حملة ترامب الانتخابية وفريقه الانتقالي مع روسيا.