مقتل العشرات في اشتباكات بين ميليشيات مسلّحة بطرابلس

طرابلس، ليبيا (CNN)-- لقي ما لا يقل عن 47 شخصا مصرعهم في اشتباكات بين ميليشيات مسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس، حسب ما نقلته وزارة الصحة، زيادة على جرح 183 شخصا، في حصيلة من المرتقب أن ترتفع حسب تصريحات مسؤولين.

وبدأ العنف مجددا في طرابلس، الخميس، عندما أطلقت ميليشيات مسلحة عملية أطلقت عليها "فخر ليبيا" ضد حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، لأجل السيطرة على مقراتها، وسمع السكان دوي انفجارات ضخمة وإطلاق رصاص وشاهدوا دبابات تسير في شوارع، كما بينت صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سحب دخان في العاصمة.

ونقلت مصالح الهلال الأحمر مجموعة من الجرحى من داخل مناطق الاشتباكات، فيما دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الميليشيات المتحاربة إلى وقف فوري للقتال ووضع المصالح الوطنية فوق كل اعتبار. وتجري الاشتباكات بين ميليشيات مؤيدة لحكومة الإنقاذ، غير المعترف بها دوليا، وميليشيات أخرى تابعة لحكومة الإنقاذ الوطني.

وكتب السفير البريطاني بطرابلس، بيتر ميليت، على حسابه في توتير إن بوسعه سماع انفجارات وإطلاق رصاص في جنوب طرابلس، معلنا عن إدانته الشديدة لـ"التهديد الذي تقوم به ميليشيات بحق الليبيين، لا سيما مع بداية رمضان".

وأدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ما اعتبره "ترويع المواطنين الآمنين من سكان العاصمة طرابلس، الذين استيقظوا صباح الجمعة على وقع القصف العنيف من قبل مجموعة مارقة خارجة على القانون والشرعية"، متابعا في بيان له أن "القوات والقيادات الأمنية والسرايا التابعة لحكومة الوفاق تؤدي واجبها بقوة وشجاعة واقتدار دفاع عن أرواح المواطنين، وحفاظا على ممتلكاتهم ولإعادة الأمن والطمأنينة إليهم".