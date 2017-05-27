تونس تستعيد 3.5 مليون يورو من أموال صهر بن علي في سويسرا

تونس (CNN)— وافقت القضاء السويسري على تحويل مبلغ 3.5 مليون يورو (حوالي 3.9 مليون دولار) من الأموال المهرّبة في الأرصدة البنكية السويسرية إلى الخزينة العامة للدولة التونسية، وهي أموال كانت بحوزة سليم شيبوب، صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

وأكدت وزارة العدل التونسية في بيان لها، مساء أمس الجمعة، أن السلطات القضائية السويسرية استجابت لطلب الإنابة القضائية في قضية سليم شيبوب، ووافقت على تسليمها الوثائق والمستندات البنكية المطلوبة، مع تحويل مبلغ 5ر3 مليون يورو مجمدة، وانعقد لأجل هذا الاتفاق لقاء بين الوزارة التونسية والمدعي العام للشؤون الجزائية بالسفارة السويسرية بتونس.

كما أكدت هيئة الحقيقة والكرامة من جهتها هذا التحويل، متحدثة عن أن مبلغ 3.5 مليون يورو يعدّ مقدمة بخصوص اتفاقية التحكيم والمصالحة المُبرمة بتاريخ 5 ماي/أيار 2016 بين سليم شيبوب بصفته "مرتكب انتهاك فساد مالي" مع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة بصفتها متضررة.

وسبق لسليم شيبوب، الرئيس الأسبق لنادي الترجي الرياضي، أن سجن لـ14 شهرا بعد الثورة التونسية على خلفية قضايا لم يصدر فيها حكم نهائي تتعلق باستغلال النفوذ، وقد صرّح مؤخرا بمباشرته إجراءات تحويل أمواله الموجودة في أرصدة بسويسرا إلى خزينة الدولة التونسية، معطيا بذلك موافقته للقضاء السويسري على خلفية عقده اتفاقية صلح مع الدولة تخصّ استعادة هذه الأموال.