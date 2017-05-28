بوتفليقة يقيل وزيرا بعد يومين على تسلمه مهامه

الجزائر (CNN)— أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية إقالة وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون، اليوم الأحد، بعد مرور يومين فقط على تسلمه مهامه في الوزارة، في إطار الحكومة الجديدة خلفا لعبد الوهاب نوري.

وأشار بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اتخذ قرار إنهاء مهام مسعود بن عقون، وفقا لأحكام المادة 93 من الدستور وباقتراح من الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المجيد تبون.

ولم يذكر البيان أسباب هذه الإقالة التي تعدّ من الأسرع في كل تاريخ الحكومات الجزائرية، كما لم يشر البيان إلى احتمالية أن يكون عقون قد قدم استقاله.

وتنص المادة 93 على التالي: "يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول. ينسق الوزير الأول عمل الحكومة. تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء".

ولم يظهر اسم مسعود بن عقون، في الأخبار الحكومية، بعد تعيينه، إلّا مرة واحدة، عندما دعا إبّان مراسم تسلّمه المهام، أول أمس الجمعة، جميع الفاعلين في المجال إلى "توحيد الجهود للنهوض بمجال السياحة في الجزائر"، متحدثا عن أن قطاع السياحة يتوفر على أهمية بالغة بالجزائر "في ظل تراجع أسعار البترول على المستوى الدولي".