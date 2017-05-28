تيلرسون يرفض استضافة حفل رمضاني في وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رفض وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، استضافة حفل بمناسبة حلول شهر رمضان، وفقاً لمسؤولين اثنين في الإدارة على علم بالقرار. ويُعد ذلك خروجاً على تقليد دأبت عليه الإدارات الجمهورية والديمقراطية منذ عقدين من الزمن.

وقال المسؤولان إن تيلرسون رفض طلباً من مكتب الشؤون الدينية والعالمية بوزارة الخارجية لاستضافة حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر بنهاية شهر رمضان الذي بدأ السبت في العديد من الدول.

وذكرت رويترز الخبر أولاً بأن تيلرسون رفض استضافة حفل بمناسبة شهر رمضان.

ومنذ عام 1999، أقام وزراء الخارجية الجمهوريون والديمقراطيون مأدبة إفطار أثناء شهر رمضان أو حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر في نهاية الشهر بمقر الوزارة. كما تستضيف العديد من المواقع الدبلوماسية في الخارج أحداث بمناسبة شهر رمضان.

ويحتفل البيت الأبيض ووزارة الخارجية بمناسبات دينية أخرى، بما في ذلك عيد الفصح اليهودي، فضلاً عن عيد الميلاد وعيد الفصح. لكن الحدث الرمضاني الذي يحضره عادة أعضاء الكونغرس والدبلوماسيون من الدول الإسلامية وقادة المجتمع المسلم وكبار المسئولين الأمريكيين أصبح رمزا للجهود الأميركية للانخراط مع العالم الإسلامي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "ما زلنا نستكشف الخيارات الممكنة للاحتفال بعيد الفطر في نهاية شهر رمضان. ونشجع السفراء الأمريكيين للاحتفال برمضان من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تقام سنوياً في البعثات بجميع أنحاء العالم".