أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- توجه مراسل CNN محمد ليلى إلى أكبر المساجد في مدينة مانشستر البريطانية ، خلال أداء المسلمين لفريضة صلاة الجمعة، ليأخذ آراء الناس ويسردوا شعورهم تجاه الهجوم الإرهابي الذي ضرب المدينة مؤخراً ونفذه بريطاني مسلم من أصل ليبي.
CNN داخل أكبر مساجد مانشستر.. "الجأوا للحب"
CNN داخل أكبر مساجد مانشستر.. "الجأوا للحب"
العالم
آخر تحديث منذ51 دقيقة.
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بعد وقوع الهجوم الأخير في مدينة مانشستر فإن بعض الأشخاص شعروا بالخوف والتوتر ولازموا منازلهم ولكن آخرين بنفس المجتمع لايجدون سببا يدعو للخوف.
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