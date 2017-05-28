 CNN داخل أكبر مساجد مانشستر.. "الجأوا للحب"

CNN داخل أكبر مساجد مانشستر.. "الجأوا للحب"

العالم
آخر تحديث منذ51 دقيقة.
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1:36

بعد وقوع الهجوم الأخير في مدينة مانشستر فإن بعض الأشخاص شعروا بالخوف والتوتر ولازموا منازلهم ولكن آخرين بنفس المجتمع لايجدون سببا يدعو للخوف.

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- توجه مراسل CNN محمد ليلى إلى أكبر المساجد في مدينة مانشستر البريطانية ، خلال أداء المسلمين لفريضة صلاة الجمعة، ليأخذ آراء الناس ويسردوا شعورهم تجاه الهجوم الإرهابي الذي ضرب المدينة مؤخراً ونفذه بريطاني مسلم من أصل ليبي.

المملكة المتحدةمساجدالإسلامالإسلاموفوبياأديان