 CNN داخل أكبر مساجد مانشستر.. "الجأوا للحب"

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- توجه مراسل CNN محمد ليلى إلى أكبر المساجد في مدينة مانشستر البريطانية ، خلال أداء المسلمين لفريضة صلاة الجمعة، ليأخذ آراء الناس ويسردوا شعورهم تجاه الهجوم الإرهابي الذي ضرب المدينة مؤخراً ونفذه بريطاني مسلم من أصل ليبي.