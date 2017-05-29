غراهام لـCNN: أدعم صفقة الأسلحة للسعودية وعلينا تقوية حلفائنا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال السيناتور الجمهوري بالكونغرس الأمريكي، ليندسي غراهام، إنه يؤيد الصفقة الدفاعية التي وقعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع السلطات السعودية خلال رحلته الأولى خارج البلاد.

بالفيديو: أمريكا.. المصدر الأكبر للأسلحة بالعالم والسعودية تتصدر قائمة الزبائن 1:39

وأوضح غراهام في مقابلة مع CNN: "أدعم هذه الصفقة لأنه يتوجب علينا تقوية حلفائنا ورفع قدراتهم التي من شأنها مساعدتنا في الحرب التي نخوضها ضد الإرهاب، ومن وجهة نظري رحلة ترامب كانت ناجحة بشكل عام، حيث تم طمأنة إسرائيل وإرسال رسالة جيدة للسعودية."

ويذكر أن تصريحات غراهان تأتي بعد إعلان السيناتور الجمهوري، راند بول، أنه يستعد لفرض عملية تصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي على إقرار أو منع صفقة الأسلحة للملكة العربية السعودية والتي تقدر بـ110 مليارات دولار، حسبما أخبر أحد مساعدي بول شبكة CNN في وقت سابق.

وأعرب السيناتور الجمهوري عن قلقه من أن إعطاء المزيد من الأسلحة للسعودية قد يُكبّر دور الولايات المتحدة في عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن لدعم شرعية الرئيس المعترف دولياً، عبدربه منصور هادي. إذ يرى بول أن ذلك سيُفاقم الأزمة الإنسانية في الدولة، على حد تعبيره.