بعد مواقف ترامب.. ميركل: لا يمكن لأوروبا الاعتماد المطلق على الولايات المتحدة

واشنطن (CNN)— قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن تجربتها في عدد من المؤتمرات الدولية التي تشهد حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبين أن أوروبا "لا يمكنها الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء".

وأشارت ميركل اليوم الأحد في حملة انتخابية بميونيخ إلى أن الزمن الذي كانت فيه أوربا تعتمد بشكل مطلق على الآخرين قد "انتهى"، متابعة أن تجربتها خلال الأيام أظهرت لها أن "على الأوربيين أخذ مصيرهم بين أيديهم".

وتأتي تصريحات ميركل بعد لقاء جمع ترامب بقادة حلف الناتو يوم الخميس الماضي، طلب فيه من الحاضرين رفع نفقات الدفاع، بينما لم يستطع قادة الدول السبع الكبار، في اجتماعهم يومي الجمعة والسبت الماضيين، يمن فيهم ميركل، إقناع ترامب التزام بقاء الولايات المتحدة في اتفاقية باريس للمناخ.

وقال ترامب بعد الاجتماع إنه يعوّل على الوصول إلى اتفاق نهائي خلال الأسبوع المقبل، ولم تكن الولايات المتحدة من الموافقين على البيان النهائي للدول السبعة الكبار بعد نهاية الاجتماع.

وأضافت ميركل أن على الأوربيين الاستمرار في العمل والحفاظ على صداقتهم بالولايات المتحدة وبريطانيا والجميع كلّما كان كذلك ممكنا، بمن فيهم روسيا، لكنها شددت على ضرورة ألّا يعتمد الأوروبيون إلّا على أنفسهم بالقول: " علينا أن نحارب لأجل مستقبلنا وقدرنا كأوروبيين".