الشرطة البريطانية مهتمة بحقيبة زرقاء حملها عبيدي قبل هجوم مانشستر

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— نشرت الشرطة البريطانية في مدينة مانشستر، صورة لسلمان عبيدي، منفذ هجوم مانشستر، حاملا حقيبة زرقاء اللون، طالبة ممن لديه أي معلومات حول هذه الحقيبة أن يتقدم ويراجع أقرب مركز للشرطة.

من هو سلمان عبيدي.. مهاجم مانشستر؟ 0:45

وقالت شرطة مانشستر في بيانها: "نستمر في مراجعة آخر التحركات التي قام بها سلمان عبيدي ونحن مهتمون على وجه التحديد بالأماكن التي تواجد بها بين الـ18 و الـ22 من مايو/ آيار 2017."

وتابع البيان: "اليوم، نحن ننشر صورة لعبيدي حاملا حقيبة زرقاء اللون مميزة، جيث نعلم انه كان في شارع ويلمسلو في مانشستر كما لوحظ تجوله في وسط مدينة مانشستر حاملا هذه الحقيبة الزرقاء، فإذا رأيت عبيدي مع هذه الحقيبة فأين رأيته؟ وإن كان لديك أي معلومات عن هذه الحقيبة فنحن بحاجة لتواصلك معنا."

ويذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قالت سابقا إن عبيدي وُلد في بريطانيا. وذلك في خطاب أعلنت فيه رفع مستوى التأهب من "حاد" إلى "حرج" لأول مرة منذ عام 2007، وللمرة الثالثة فقط في تاريخ الدولة. ويُذكر أن هجوم مانشستر يُعد الأكثر دموية في بريطانيا منذ تفجيرات لندن في 2005.