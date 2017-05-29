ضحية عبارات مناهضة للمسلمين بأمريكا: “قال لي أن أرجع إلى السعودية”

هذا ما قالته ضحية عبارات مناهضة للمسلمين

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 29 مايو/أيار 2017; 12:49 (GMT +0400).
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1:22

هذا ما فكرت فيه ضحية لخطاب الكراهية

(CNN)-- هذا ما قالته إحدى المراهقتين اللتين شكتا من التعرض لعبارات مناهضة للإسلام من قبل رجل تقول الشرطة إنه قتل شخصين على متن قطار. 

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