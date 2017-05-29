(CNN)-- تسلل مقاتلون مرتبطون بداعش إلى مناطق أساسية في مدينة ماراوي الجنوبية في الفلبين، وهي موطن لجماعة مواتي وأبو سياف.. وكلاهما بايعا داعش. يخشى المسؤولون الفلبينيون أن يرجع مقاتلو داعش من الشرق الأوسط ويدعموا الجماعات المحلية.
الحرب ضد داعش تصل الفلبين ومتشددون يقتحمون مدينة
حرب داعش تصل الفلبين ومتشددون يقتحمون مدينة
العالم
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علم داعش الأسود رُفع في الفلبين
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