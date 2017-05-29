الحرب ضد داعش تصل الفلبين ومتشددون يقتحمون مدينة

حرب داعش تصل الفلبين ومتشددون يقتحمون مدينة

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و37 دقيقة.
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1:03

علم داعش الأسود رُفع في الفلبين 

(CNN)-- تسلل مقاتلون مرتبطون بداعش إلى مناطق أساسية في مدينة ماراوي الجنوبية في الفلبين، وهي موطن لجماعة مواتي وأبو سياف.. وكلاهما بايعا داعش. يخشى المسؤولون الفلبينيون أن يرجع مقاتلو داعش من الشرق الأوسط ويدعموا الجماعات المحلية. 

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