مصدر لـCNN: مدير FBI المعزول سيشهد علانية بتعرضه لضغوط من ترامب لإنهاء التحقيق حول روسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مصدر مطلع، لـCNN، الخميس، إن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي المعزول جيمس كومي يخطط للإدلاء بشهادة علنية في مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، يؤكد فيها اتهامات بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط عليه لإنهاء التحقيق الذي يجريه المكتب في علاقة مايكل فلين مستشار ترامب السابق للأمن القومي مع روسيا.

وأضاف المصدر أنه ما زال يجري العمل على التفاصيل النهائية وأنه لم يتم تحديد موعد بعد لشهادة كومي أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، التي تحقق في وجود علاقات بين حملة ترامب وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وتابع المصدر بالقول إن كومي تحدث بشكل خاص مع المستشار الخاص روبرت مولر، الذي عينته وزارة العدل للتحقيق في القضية، وناقش معه بعض التفاصيل لضمان عدم وجود أي مشاكل قانونية نتيجة لشهادته العلنية. وأشار المصدر إلى أن كومي سيجلس مع مولر في مقابلة رسمية بعد شهادته العلنية.

وقرر ترامب عزل كومي من منصبه في 9 مايو/ أيار الجاري. وفي رسالة موقعة أصدرها البيت الأبيض، أبلغ ترامب كومي أنه "قرر إعفائه من مهامه وإقالته من منصبه"، وأنه توصل إلى الاستنتاج بأن كومي "غير قادر على قيادة المكتب بشكل فعال".