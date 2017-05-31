قتلى وجرحى في تفجير لـ"داعش" بمدينة هيت العراقية

الرباط (CNN)— قُتل 11 شخصا على الأقل وجُرح 25 آخرين، وفق ما أكدته مصادر طبية لشبكتنا، بينهم عناصر من الجيش العراقي، في ثالث تفجير يعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه بالعراق اليوم الثلاثاء.

وفجر انتحاري نفسه عندما كان يرتدي سترة مليئة بالمتفجرات في مدينة هيت، غرب محافظة الأنبار، 100 ميلا غرب بغداد، وفق ما أكدته مصادر أمنية لـCNN، بينما أعلن "داعش" مسؤوليته عن التفجير عبر وكالة الأنباء الناطقة باسمه "أعماق".

وصرّح المجلس المحلّي بمدينة هيت، محمد الحيطي، لـCNN، أن رئيس الفوج الثالث في الجيش العراقي لقي مصرعه خلال التفجير رفقة اثنين من عناصر الأمن الخاصين به. وقد أعلنت السلطات في المدينة عن حظر تجوال يستمر حتى إشعار آخر.