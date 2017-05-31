الجيش الأمريكي يجري تجربة لاعتراض صاروخ عابر للقارات.. وخبراء يحذرون

أمريكا تجري تجربة لاعتراض صاروخ عابر للقارات

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 31 مايو/أيار 2017; 09:35 (GMT +0400).
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استخدم في التجربة صاروخ اعتراضي مطور بعيد المدى

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- خلال تجربة صاروخية، تمكن الجيش الأمريكي من إسقاط صاروخ باليستي عابر للقارات، حيث استخدم في التجربة صاروخ اعتراضي مطور بعيد المدى.
 

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