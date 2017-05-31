أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- خلال تجربة صاروخية، تمكن الجيش الأمريكي من إسقاط صاروخ باليستي عابر للقارات، حيث استخدم في التجربة صاروخ اعتراضي مطور بعيد المدى.
الجيش الأمريكي يجري تجربة لاعتراض صاروخ عابر للقارات.. وخبراء يحذرون
أمريكا تجري تجربة لاعتراض صاروخ عابر للقارات
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 31 مايو/أيار 2017; 09:35 (GMT +0400).
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استخدم في التجربة صاروخ اعتراضي مطور بعيد المدى
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- خلال تجربة صاروخية، تمكن الجيش الأمريكي من إسقاط صاروخ باليستي عابر للقارات، حيث استخدم في التجربة صاروخ اعتراضي مطور بعيد المدى.
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