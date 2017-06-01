فلاديمير بوتين: لست صديق ترامب

موسكو، روسيا (CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عندما سُئل عن نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليس صديق الأخير، وذلك خلال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الخميس.

وأضاف بوتين: "فيما يخص صداقتي بترامب – كيف يمكن لي أن أكون صديق شخص لم أقباله أبداً؟ أعتقد أن السيد ترامب لا يمكنه أن يصفني بالصديق كذلك. نحن لا نعرف بعضنا، ولم نتقابل أبداً."

وتابع بوتين: "إنه رجل مباشر وصادق. لا يمكنك تصنيفه على أن سياسي تقليدي، إذ لم يعمل سابقاً في السياسة. لذلك، فهو شخص لديه وجهة نظر جديدة للأشياء، وسواءً أعجبك ذلك أم لا، إلا أن هذا دائماً ما يقدم شيئاً جيداً."

وحول تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية بأنه على استعداد لتطبيع العلاقات الأمريكية الروسية، قال بوتين: "نحن بالطبع على استعداد للمشاركة في حوار مثل هذا مع الرئيس الأمريكي."

ويُذكر أن ترامب كان قد قال سابقاً في أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه: "إذا كان بوتين يحب دونالد ترامب، فأنا أعتبر ذلك لصالحنا، وليس ضدنا.. إذا كان بوتين يحب دونالد ترامب، فإنني أعتقد أن هذا ما يسميه الناس بميزة، وليس عقبة، الآن، أنا لا أعرف ما إذا كنت سأنسجم مع فلاديمير بوتين، آمل أن أفعل، وهناك فرصة جيدة لذلك."

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان في قمة مجموعة العشرين (G20) في يوليو/ تموز المقبل.