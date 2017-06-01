مصادر: سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في منتجع سياحي بالفلبين.. وعملية أمنية مستمرة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أفادت مصادر بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار، الخميس، في منتجع سياحي بالعاصمة الفلبينية، مانيلا، فيما تتوافد قوات من الشرطة الخاصة على المنتجع ضمن عملية أمنية ما زالت مستمرة.

وقال موظفون بأحد الفنادق بالمنتجع بعد هروبهم، لـCNN Philippines، إنهم شاهدوا رجلا مسلحا في الطابق الثاني للفندق يطلق النار على النزلاء. فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المجمع وتجمعت عربات الإطفاء والإسعاف في ظل تواجد كبير للقوات الخاصة.