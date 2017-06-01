ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ من أجل "حماية أمريكا وشعبها"

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس العالمية لمكافحة تغير المناخي من أجل "حماية أمريكا وشعبها"، على حد تعبيره.

وقال ترامب إنه "من أجل أداء واجبي في حماية أمريكا وشعبها، فإننا سنخرج من اتفاقية باريس ولكن سنبدأ مفاوضات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد يكون أكثر عدلا"، مضيفا أن الاتفاقية "ظالمة لأقصى حد بالنسبة للولايات المتحدة".

وتابع ترامب بالقول إن "هذه الاتفاقية تضعف الولايات المتحدة وتعطي مزايا اقتصادية لدول أخرى تعد الأكثر إصدارا للتلوث". معتبرا أن الاتفاقية تعيق قدرات الولايات المتحدة الاقتصادية وكلفتها مليارات الدولارات وتزيد التكلفة على الشعب الأمريكي. وتعهد ترامب بالخروج من أي اتفاقية "لا تضع أمريكا أولا".