انفجار كابول: ماذا حدث قبل وصول الإسعاف؟

كابول، أفغانستان (CNN) -- أكد الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية ارتفاع حصيلة الانفجار الضخم الذي ضرب الأربعاء منطقة مجاورة لتجمع السفارات الأجنبية في العاصمة الأفغانية كابول إلى 80 قتيلا وأكثر من 300 جريح، في حين أصدرت حركة طالبان بيانا نفت فيه مسؤوليتها عن العملية.
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