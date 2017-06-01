انفجار كابول: ماذا حدث قبل وصول الإسعاف؟

انفجار كابول: ماذا حدث قبل وصول الإسعاف؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و14 دقيقة.
كابولأفغانستانانفجارات
0:46

انتشرت مقاطع فيديو من موقع انفجار كابول صُوّرت بعد دقائق من الهجوم

كابول، أفغانستان (CNN) -- أكد الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية ارتفاع حصيلة الانفجار الضخم الذي ضرب الأربعاء منطقة مجاورة لتجمع السفارات الأجنبية في العاصمة الأفغانية كابول إلى 80 قتيلا وأكثر من 300 جريح، في حين أصدرت حركة طالبان بيانا نفت فيه مسؤوليتها عن العملية.

 

كابولأفغانستانانفجارات