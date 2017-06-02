مانيلا، الفلبين (CNN)— يظهر في هذا الفيديو اللحظات الأولى لهجوم على منتجع سياحي في العاصمة الفلبينية، مانيلا، أودى بحياة 35 شخصا.
شاهد.. الفرار من منتجع سياحي بالفلبين لحظة وقوع الهجوم
شاهد.. الفرار من منتجع بالفلبين لحظة الهجوم
العالم
آخر تحديث الجمعة, 02 يونيو/حزيران 2017; 12:12 (GMT +0400).
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يظهر هذا الفيديو محاولة العديد من الناس الهرب من داخل المنتجع السياحي في مانيلا
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