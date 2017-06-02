زكريا يبين لـCNN ما يعنيه انسحاب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN إن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي، يعني نهاية زعامة أمريكا للعالم الحر.

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وأوضح زكريا بالقول: "اللامسؤولية المنوطة بهذا القرار تحبس الانفاس، لأن اتفاق باريس للمناخ في الحقيقة مرن للغاية وليس له أي قدرة أو تأثير على السيادة الأمريكية ويسمح لكل دولة بوضع خططها الخاصة."

وتابع قائلا: "هناك 194 دولة موقعة على هذا الاتفاق، بما فيها دول يصفها دونالد ترامب بأنها لا تلتزم بالاتفاقات، حتى الدول التي تشعر بالغيرة على سيادتها مصل الصين والهند وروسيا كلهم وقعوا على هذه الاتفاق."

ويذكر أن ترامب قال في الكلمة التي أعلن فيها انسحاب أمريكا من الاتفاق: " "من أجل أداء واجبي في حماية أمريكا وشعبها، فإننا سنخرج من اتفاقية باريس ولكن سنبدأ مفاوضات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد يكون أكثر عدلا"، مضيفا أن الاتفاقية "ظالمة لأقصى حد بالنسبة للولايات المتحدة".